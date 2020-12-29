В Мозыре произошло очередное ДТП с участием скорой

Сообщение о ДТП на улице Мира поступило в дежурную часть Мозырского РОВД 28 декабря в 10.33 утра. Водитель автомобиля «Инфинити», 1983 года рождения, выезжал на разворот от парковки у магазина «Фикс Прайс» в сторону ДК МНПЗ. И столкнулся с машиной скорой помощи, которая двигалась в крайней левой полосе. От удара спецтранспорт вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Мерседесом» под управлением мозырянина, 95 года рождения. Транспортные средства в результате ДТП получили механические повреждения, у пациента скорой — ушибы. По факту аварии продолжается проверка.