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Рубрика: Новости

В Мозыре произошло очередное ДТП с участием скорой

29 декабря 2020, 19:36

Сообщение о ДТП на улице Мира поступило в дежурную часть Мозырского РОВД 28 декабря в 10.33 утра. Водитель автомобиля «Инфинити», 1983 года рождения, выезжал на разворот от парковки у магазина «Фикс Прайс» в сторону ДК МНПЗ. И столкнулся с машиной скорой помощи, которая двигалась в крайней левой полосе. От удара спецтранспорт вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Мерседесом» под управлением мозырянина, 95 года рождения. Транспортные средства в результате ДТП получили механические повреждения, у пациента скорой — ушибы. По факту аварии продолжается проверка.

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