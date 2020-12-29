Последние дни 2020 отмечаются повышенной аварийностью. Серьезная авария произошла сегодня на трассе НПЗ-город

БМВ в кювете. Два пассажира в больнице. Авария на 3-ем километре трассы Р-31 (МНПЗ — город) произошла сегодня в девятом часу утра. Водитель легкового автомобиля с двумя пассажирами двигался из промзоны в сторону Мозыря, и на одном из участков трассы начал обгонять колонну машин. При этом выехал на встречную полосу, где в это же время поворачивал на лево МАЗ. В результате сильного удара БМВ оказался в левом по ходу движения кювете. Спасателям МЧС пришлось деблокировать пассажиров — мозырян 87 и 91 г.р. Оба доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работали представители ГАИ. Правовую оценку действиям участников ДТП дадут по окончанию проверочных мероприятий