Праздник к нам приходит! Новогодний карнавал в детском доме

Праздник к нам приходит! Совсем скоро Новый год, самый семейный и добрый праздник. И следующий наш репортаж из детского дома, там сегодня поздравляли воспитанников многочисленные гости. Настройтесь на позитив! Там не было место грусти.

Знакомьтесь! Самая главная многодетная мама Мозырщины – Ирина Ивановна Вишневская. Директор детского дома – должность в трудовой книжке, а состояние души – именно мама. Сегодня в ее большой и дружной семье воспитывается 37 ребят – от четырех до 17 лет. Все вместе решили, что утренник – удел малышей. У нас будет карнавал! Настоящий, новогодний, с костюмами, масками, в общем, все по-взрослому! Сами составили программу. Несколько недель в этом зале была суета сует – активно репетировали. И вот результат -предновогодние хлопоты превратились в праздник. Конечно же, какой карнавал без Деда Мороза и Снегурочки? Дедушка, кстати, вместе с внучкой могли претендовать на самую стильную пару уходящего сезона. Да и зал бала-карнавала после капитального ремонта располагал и к танцам, и к песням. В общем, к веселью.

Программу подготовили своими силами. Здесь и традиционный хоровод, и современный флешмоб, и прощание с Крысой, символом уходящего года, и встреча с Бычком, много стихов и песен. И, конечно же, подарки. И душевные речи. Сладости от исполкома, от «Зари» – сертификат, а от друзей из лицея – сочные фрукты и яркие волнистые попугайчики. В этот день ни тени печали, лишь море детских улыбок и океан творческих идей! Ребята доказали — они необычайно талантливы, любознательны, креативны! А еще то, что они большая дружная и крепкая семья, которая всегда рада новым друзьям! Что жизнь может быть прекрасна, несмотря ни на какие преграды, что есть люди, которые всегда откликнутся на призыв и поддержат в любой ситуации! И что чудеса непременно случаются! И лучшее – только впереди!

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ