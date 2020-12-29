В Мозырском замке резиденция братьев Дедов Морозов приняла первых гостей. Из-за коронавируса в праздничные мероприятия вносятся коррективы, но главное, что новогодняя сказка состоится.

В башнях мозырского замка царит волшебство. Здесь собрались все главные герои новогодних праздников, а гостей ждет настоящее приключение. Главная задача найти Снегурочку, которая находится в опасности, и спасти праздник. На пути встречаются Баба Яга с разбойниками, которые не только придумали различные испытания для ребят, но и заколдовали Деда Мороза. К счастью, у слаженный команды трудности становятся легким заданием. Кроме этого, в программе новогодняя выставка «Новый год моего детства», где вас ждет путешествие во времена советского союза. Вы увидите и обязательно вспомните, какие были елочные игрушки и поздравительные открытки, как украшали дома и квартиры, и, конечно же, как встречали Новый год. Побывав на выставке, молодое поколение сможет наглядно представить, как праздновали долгожданный праздник их мамы, папы, бабушки и дедушки. Кроме этого, в стоимость билета входит посещение краеведческого музея. А запомнить этот день можно, сделав фото на тематической фотозоне. Побывать на новогодней сказке можно до 30 декабря и со 2 по 6 января. Начало представлений в 12:00 и 14:00.