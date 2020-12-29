С 1 января повысят пенсионный возраст, страховой стаж и введут изменения для многодетных

С января в Беларуси введут несколько важных пенсионных новшеств. Так, с 1 января 2021 года на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев.

Также с начала года женщинам, родившим четверых детей, будут засчитывать в трудовой стаж для назначения пенсии время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет в общей сложности (сейчас — 9 лет). Назначать им трудовые пенсии будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (сейчас — 17 лет 6 месяцев). Со следующего года введут пенсионные новшества для тех, кто попал в так называемую пенсионную ловушку: не смог выработать необходимый страховой стаж для трудовой пенсии по возрасту. Сейчас эти люди из-за увеличения чиновниками минимального страхового стажа могут рассчитывать только на социальную пенсию — 129 рублей 6 копеек. А с 1 января смогут претендовать на «урезанную» трудовую пенсию по возрасту и будут по-новому рассчитывать пенсии. Так, период, за который берут заработок для расчета этих выплат, увеличат на один год — до 27 лет подряд стажа работы. Сейчас для расчета пенсии учитывается зарплата за последние 26 лет (312 месяцев) работы подряд (или меньше, если вы проработали меньше 26 лет). Ежегодно этот период увеличивается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы.