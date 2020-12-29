Подведены итоги конкурса «Лучший руководитель сельскохозяйственной организации Гомельского областного Агропромышленного Союза». Победителей и лауреатов назвали в двух номинациях: со стажем работы от года до пяти лет, и от пяти лет и выше. Так, рейтинг «золотых кадров» и опытных руководителей возглавил директор совхоз-комбината «Заря» Олег Слинько. В число лауреатов конкурса вошел еще один представитель Мозырщины — директор экспериментальной базы «Криничная» Мозырского района Николай Рубаха. Конкурс на лучшего руководителя в сфере АПК Гомельщины проводится по инициативе областного Агропромышленного Союза совместно с обкомом профильного профсоюза при поддержке облсельхозпрода. Идею его проведения поддержал лично глава области Геннадий Соловей. Организаторы отмечают, мы уже привыкли к ежегодным награждениям тружеников села – животноводов, механизаторов, безусловно, это справедливо и правильно. Но вот те люди, которые приложили немало сил и стараний, создавая условия для достижения высших производственных результатов, нередко остаются в тени. Хотя их вклад в победные цифры и проценты не менее важен. Чтобы определить лучших из лучших, в течение года оценивались разные параметры деятельности управленцев: от чисто экономических до культуры руководства.