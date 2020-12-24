В Мозыре открылся Burger King

От знаменитых вопперов до вкуснейших десертов. Фудкорт торгового центра «Катапульта» пополнился новым рестораном. Открытие легендарного Burger King собрало любителей фастфуда, без преувеличения, со всего города.

Первым распробовать флагманский бургер – легендарный Воппер от Burger King, — сегодня спешили взрослые и дети со всего города. Знаменитый ресторан открылся на втором этаже торгового центра «Катапульта». И сразу стал центром притяжения для любителей фастфуда.

В руках Ивана – тот самый воппер, занимающий ключевой место в меню Burger King. Он представляет собой большой бургер с зажаренной на гриле говяжьей котлетой. Внутри также сочные помидоры и лук, свежая зелень, ароматный соус. Впрочем, внимания заслуживают все позиции в меню – от наггетсов и роллов до пирожков с вишней.

В новом ресторане действует система рефИл – покупаешь стакан понравившегося размера и можешь наливать газированные напитки из автомата самообслуживания безлимитно. Для мозырян и гостей города действуют и популярные среди гостей Burger King купоны: по ним можно получать скидки на разные позиции меню до 50%. Для удобства установлены киоски электронной очереди, где можно сделать заказ и оплатить его картой. Такая бесконтактная система – особенно важный бонус в период пандемии. Работает мозырский Burger King ежедневно с 9 утра до 11 вечера. Кто не знает, запоминайте адрес: улица Нефтестроителей, 26А, фудкорт ТЦ «Катапульта»