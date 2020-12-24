Кто за лесной красавицей? В Мозыре начали работу елочные базары

Общество противоречиво, даже в таком вопросе как выбор главного атрибута Нового года. Кто-то за искусственные елки, а кто-то, наоборот, только за живую, пахучую, настоящую. Некоторые устанавливают две одновременно. В любом случае в 20 числа декабря все уже определились с вопросом, под каким именно деревом разбирать новогодние подарки.

В Мозырском опытном лесхозе отмечают, что спрос на живые деревья с каждым годом растет. Накануне нынешнего праздника запланировано реализовать 1600 сосен и елей. Елочные базары начали работу 23 декабря одновременно на четырех площадках: Непосредственно на территории лесхоза (здесь, кстати, самый большой ассортимент), возле магазина «Мартин», а также возле рынков «Славянский» и «Привоз».

Что касается прайса, то дерево до метра – 7 рублей, до 2 метров – 9 рублей, 15-ти метровая новогодняя красавица – чуть более 76 рублей, а букет из веток – 2 с половиной. Последний тренд – ель в кадке. Это тот случай, когда ловишь сразу двух зайцев: в доме появится новогодний символ, который после праздника, конечно, при правильном уходе, перекочует в родную среду, почву. Своего рода уважительное, не потребительское отношение к природе. Первые дни торговли, а Мозырский опытный лесхоз уже реализовал более 100 таких деревьев.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ