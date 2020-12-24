В Мозыре дан старт предновогодней акции «Профсоюзы – детям»

В рамках выездного заседания молодежного совета Гомельского областного объединения профсоюзов актив посетил детские социальные учреждения.

Порог Мозырского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации сегодня снова переступили долгожданные гости. Следом за Дедом Морозом и его волшебной свитой центр посетили профсоюзные лидеры области и района и молодежный актив. Прежде, чем приехать к детям, было проведено заседание молодежного Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. На нем обсудили реализацию молодежной политики в Мозырском районе. На примере лучших профсоюзных ячеек поделились опытом работы. А уже затем, в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, был дан старт предновогодней акции «Профсоюзы – детям». Акция «Профсоюзы – детям» проводится уже много лет. Правда, в этом году ее формат немного поменялся. Если раньше детей приглашали на областную благотворительную елку, то в этом году праздник получился выездным. В эти дни многочисленные гости дарят воспитанникам центра не только подарки, но и делятся теплом и вниманием. Ребята с удовольствием отвечают тем же. Кроме Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации участники областного мероприятия посетили также Мозырский социально-педагогический центр, где находятся ребята, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ