Традиционный утренник в социально-педагогическом центре

Педагоги и воспитанники социально-педагогического центра отпраздновали наступление Нового года. Традиционный утренник прошел при участии множества гостей.

В канун Нового года в Социально-педагогическом центре состоялся традиционный праздничный утренник. Гостей собралось немало: представители предприятий и организаций со всего Мозыря. Кто-то пришел на праздник, кто-то передал подарки, немало и тех, кто еще поздравит детей в ближайшее время. Пригласили на праздник и родителей. Организацию сказочного представления взял на себя Центр Детского творчества. Ребята пели, танцевали и, конечно, вместе со сказочными героями боролись со злыми силами и вызволяли из плена новогоднего волшебника Деда Мороза. Социально-педагогический центр работает в Мозыре с 2006 года. К сожалению, с тех пор он никогда не пустует. 2021 здесь встретят 9 ребят. Ребятам постарались создать настоящий праздник. Звучало много пожеланий, главное из которых – вернуться в семью. Подарочный сертификат на 150 рублей от профсоюза отдела образования вручили директору центра. Слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников приюта. Их задача – поддерживать детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Поздравить воспитанников приюта с самым главным праздником года приехали и работники нефтеперерабатывающего завода. Поздравления и подарки как от профсоюза, так и лично от сотрудников товарно-сырьевого цеха. Причем, нефтепереработчики постарались подойти к поздравлению не формально, а исполнили конкретные желания каждого ребенка.

До Нового года чуть меньше недели. За это время двери социально-педагогического центра еще не раз распахнутся перед гостями. Ведь у приюта немало друзей. Сделать доброе дело можно и после боя курантов. Здесь ждут всех, кто согласен с выражением, что чужих детей не бывает.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ