В Калинковичах зажгли огни на главной елке района

В пятницу, накануне Дня Святого Николая, Калинковичи официально объявили о старте новогодних чудес. На главной городской площади зажгли огни главной елки. Уже который год подряд новогоднюю пушистую красавицу зажигают огоньками при всем честном народе. Несмотря на эпидситуацию, отсутствие снега и по-осеннему сырую погоду, желающих присоединиться к зажжению новогодней иллюминации на главной елке Калинковичей собралось немало, ведь прикоснуться к празднику хотят все, не зависимо от возраста. На сцене неугомонная Снегурочка со своими верными лесными помощниками разогревала толпу. Тематические загадки, песни, танцы. А еще тематическая акция от местного ГРОЧС. Праздник праздником, но еще раз напомнить о правилах безопасного поведения лишним не будет. Особенно, если агитация словестная подкреплена вот такими яркими буклетами. А после появились они – десятки Дедов Морозов, причем в окружении разношерстной компании. Взмахи посохов, дружные призывы – под таким напором главная виновница торжества буквально вспыхнула сотнями огней.

Теперь елочка каждый вечер будет сиять огнями для жителей и гостей города. А после было награждение победителей и призеров творческого конкурса «Новогодний сувенир». Благодарности отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи творческим коллективам учреждений и предприятий, а также Почетные грамоты райисполкома и денежные премии призерам и победителям. А общегородской подарок – веселая новогодняя программа. Кстати, вы знаете, где находится самый большой самовар Гомельщины? На центральной площади в Калинковичах. Чайку с него, конечно, не попьешь, но фото получаются душевные. В общем, праздник удался, предновогодний новогодний позитив получен, как и первая порция добрых пожеланий.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ