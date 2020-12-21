Красный Крест вместе с волонтерами с наступающим 2021годом поздравляет тех, кто особо в этом нуждается

Канун новогодних праздников – самое время творить добро. Мозырская организация Красного Креста вместе с волонтерами с наступающим 2021 поздравляют тех, кто особо в этом нуждается.

Возле одного из домов по улице 8 Марта необычное оживление. Молодые люди в накидках, указывающих на их принадлежность к волонтерскому движению Красного Креста, измеряют температуру бесконтактным градусником, уровень кислорода в крови пульсометром. А после, убедившись, что все в норме, разгружают пакеты и идут к домофону. В одной из квартир этих ребят сегодня очень ждут. Хозяйка Кириченко Галина Яковлевна инвалид с детства. Тем не менее, женщина излучает оптимизм и жизнерадостность. Излучает сама и охотно делится этим с другими. В свою очередь волонтеры пришли не с пустыми руками – одежда, обувь, постельные принадлежности, сладкие гостинцы и искренние пожелания. Этот визит не на пять минут. Беседовали на протяжении часа, пользу от душевного разговора получили обе стороны. Волонтерство – это не участие в разовых акциях, это образ жизни. Помогая другим, в первую очередь, помогаешь себе, становишься лучше – уверены молодые люди.

Красный Крест. Эта организация ассоциируется с такими понятиями, как помощь, милосердие, самоотдача. В преддверии нового 2021 года мозырская организация поздравит одиноких пенсионеров, инвалидов, детей из многодетных семей, а также людей, которые не так давно освободились из мест лишения свободы.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ