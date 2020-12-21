Открытый диалог в военном комиссариате

Насколько активно современная молодежь участвует в политической и общественной жизни страны, можно увидеть на дискуссионных площадках. Подобные встречи и дебаты во время них – это новая форма прямого контакта представителей органов власти и общественных деятелей с учащейся молодежью. «Открытый диалог» прошел на базе военного комиссариата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов. Дискуссионные площадки дают возможность молодому поколению поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы компетентным специалистам. Спектр обсуждаемых тем редко ограничивается одной: старшеклассников и студентов интересуют государственные символы, идеологическая работа, семейные ценности, служба в армии и перспективы. Среди актуального – развитие социальной структуры и жилищно-коммунального хозяйства. Одна из целей организаторов площадок — прислушаться к мнению молодежи намеченных и предложенных поправках в Конституцию, и внести корректировки, исходя из их потребностей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ