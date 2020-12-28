В ближайшие дни ГАИ усилит контроль за нетрезвыми водителями

За 11 месяцев текущего года на территории Гомельской области водителями в состоянии опьянения совершено 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 14 человек погибли и 61 – были травмированы. При этом, за истекший период 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции области были задержаны более 3-х тысяч водителей, нарушивших «закон трезвости».К сожалению, в праздничные дни количество нетрезвых за рулем увеличивается, в связи с чем, с 25 декабря по 10 января сотрудники ГАИ проведут профилактические отработки под названием «Трезвая дорога!», с целью предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми, а также профилактики аварийности с участием указанной категории участников дорожного движения. В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД.