С 1 января 2021 года подорожают коммунальные платежи

Президент Александр Лукашенко подписал указ № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в следующем году повысят в два этапа — с 1 января и 1 июня. С 1 января на 4,2 доллара подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения. Отдельные категории граждан по-прежнему смогут рассчитывать на безналичные жилищные субсидии. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.