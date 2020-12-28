Тройное столкновение на перекрестке за Курганом Славы произошло вчера днем. Сообщается, что водитель, 1964 года рождения, ехал на автомобиле «Джили» с улицы Ульяновской в сторону Рыжкова. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора мужчина врезался в стоящий «Форд Скорпио». В свою очередь, водитель «Форда» подбил стоящую впереди БМВ. С места происшествия двух пострадавших пассажиров доставили в Мозырскую городскую больницу. А водителя «Джили» — на медицинское освидетельствование. «Трубка» и алкогольное опьянение в 2,5 промилле. Нарушитель ПДД результат оспаривает, и сдал биологические образцы для лабораторного исследования. По факту аварии продолжается проверка