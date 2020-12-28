Спорт, наркотики, бюджет. Последнее заседание исполкома 2020 года

Заседание Эффективность использования физкультурно-спортивных сооружений Мозырского района обсудили на очередном заседании райисполкома. По первому вопросу доклад зачитала начальник отдела спорта и туризма Мозырского райисполкома Галина Костяшкина. Согласно ведомственной отчетности, физкультурой и спортом в районе занимается почти 32 тысячи человек – около 25% всего населения. Показатель загрузки спортобъектов находится на оптимальном уровне.

В Мозырском районе имеется 3 стадиона, 6 гребных, 1 горнолыжная база, 50 спортзалов и даже 15 плавательных бассейнов, 12 из которых находятся в дошкольных учреждениях. Во 2 квартале 2020 посещаемость объектов населением снизилась на 16%. Коррективы внесла эпидситуация. Были отменены 80% спортивных мероприятий. На заседании обсудили меры эффективного использования всех спортобъектов.

Вторым вопросом рассмотрели эффективность принимаемых мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактику их потребления. О проводимой работе отчитался первый заместитель начальника Мозырского РОВД, начальник криминальной милиции Андрей Процко. Согласно предоставленной информации, всего за 11 месяцев уходящего года по линии незаконного оборота наркотиков на территории района выявлено 67 преступлений, 64 из которых связаны с оборотом психотропов, их прекурсоров и аналогов. 20 преступлений выявлено по факту хранения, 44 – по факту сбыта. Перекрыто 3 канала поставки психотропов на территорию области, из оборота изъято более 100 граммов амфетамина и 90 граммов марихуаны. Рассмотрели на заседании и проект бюджета на 2021 год. В целом, бюджет сформирован с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ