В Беларуси утверждены новые правила работы дискаунтеров

Дискаунтеры теперь будут работать по-новому. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло новые требования к торговым объектам. Документ уже вступил в силу.

По определению, цены в дискаунтерах должны быть приближены к оптовым. На практике, так было не всегда. И это вызывало вопросы. Теперь требования прописаны официально. Так, торговая площадь дискаунтеров должна быть 250–2500 квадратных метров, а размер торговых надбавок не превышать 20-ти процентов. Допускается самообслуживание и традиционное обслуживание через прилавок. С учётом этого владельцам магазинов надо в течение месяца решить, соответствуют ли их объекты новым нормам. Если нет – придётся менять правила работы или вывеску.