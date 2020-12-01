C 1 по 15 декабря ГАИ Гомельской области проведет акцию «Техосмотр»

В связи со значительным сокращением количества транспортных средств, не прошедших государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, Госавтоинспекцией с 1 по 15 декабря 2020 года на территории Гомельской области будет проводиться ряд профилактических мероприятий под названием «Гостехосмотр». Во время проведения акции, сотрудниками ГАИ будут организованы совместные рейдовые мероприятия с участием представителей УП «Белтехосмотр» по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, при этом особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспортных средств, принадлежащим юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям).Госавтоинспекция обращается ко всем автовладельцам! Более ответственно относитесь к поддержанию своего транспорта в исправном состоянии. Не забывайте, что вовремя пройденный техосмотр – это залог безопасности всех участников дорожного движения!