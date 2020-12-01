На 65-ти придомовых территориях в этом году произведен текущий ремонт. Еще на 14 ведутся работы

Экопарковки, детские и спортивные площадки, ландшафтный дизайн. Все это – элементы дворовых территорий, которые становятся реальностью для мозырян после проведения капитального ремонта. Наша съемочная группа побывала на нескольких адресах, где сегодня ведутся работы.

Модернизация и реконструкция дворовых территорий сегодня ведется на 14-ти объектах в Мозыре. В активной стадии – площадки возле домов №80 и 82 по улице Пролетарской. Капремонту в этом году подверглись сами пятиэтажки. И без внимания не остался большой двор возле них. Сейчас уже видны вымощенные дорожки, у подъездов установлены новые скамейки, младшее поколение радуется детской игровой площадке, продолжаются работы по установке спортивной площадки для бадминтона и волейбола. Хорошая новость для автовладельцев –во дворе появится дополнительная экопарковка на 10 мест. Подобные масштабные работы ведутся и в других дворах, попавших в списки на капремонт.

Еще на 65-ти придомовых территориях в этом году произведен текущий ремонт: где-то асфальтное покрытие менялось полностью, где-то частично, обновлялись архитектурные формы, красились скамейки, создавалась безбарьерная среда. Пролетарская, Коммунистическая, Полесская, Малинина, Студенческая, Пушкина, бульвары Страконицкий, Дружбы, Юности. Это далеко не полный список улиц, на которых был проведен капитальный или текущий ремонт дворов. Завершить все работы по благоустройству этих частей города коммунальщики планируют в 2020 году.