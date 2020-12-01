«Дороги памяти». День освобождения Наровли отметили митингом и масштабным автопробегом

Автопробег организовали в соседней Наровле. 30 ноября 1943 года, 77 лет назад, райцентр был освобожден от-немецко-фашистских захватчиков.

30 ноября 1943 года. 892 день войны. Эта дата навсегда останется в памяти наровлян, как один из самых светлых дней, как символ солдатской славы, мужества жителей в борьбе с врагом. 77 лет назад Наровлю освободили от немецко-фашистских захватчиков. На памятный митинг пришли сотни жителей, внуки и правнуки солдат Победы, чтобы сказать «спасибо» за мирное небо.

За 27 месяцев оккупации района фашисты сожгли 19 деревень полностью, 14 – частично. Было замучено и расстреляно 596 мирных жителей, 724 человека угнали на работы в Германию. За освобождение Наровли погибли 24 воина 415-ой стрелковой дивизии. 30 ноября наровлянцы склонили головы перед светлой памятью тех, кто отдал самое дорогое – жизнь, за освобождение района. Минута молчания как немой призыв в радости праздничного дня остановиться и задуматься над ценой Победы, возложение цветов к подножью памятника, залпы, в мирное небо, орудий. А дальше – десятки километров памяти. Автопробег по значимым местам, которые вошли в историю района кровавым следом, болью и слезами. Первая точка остановки – могила жертв фашизма на улице Молодежной. 22 ноября 1941 года в Наровле расстреляли 140 человек. Так здесь начался геноцид еврейского населения. И это были только первые жертвы. Старики, женщины, дети. В гранитных списках – целые семьи. В маршрутном листе участников пробега – места памяти. Километры пути, разные точки района. 30 ноября, день освобождения, для наровлян – особый день.

Разные марки машин, разные трудовые коллективы, разные флаги. А цель одна — помнить, чтить, уважать, ценить. Автопробег «Дороги памяти» по местам боевой славы Наровлянского района – это память о каждом погибшем в годы войны.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ