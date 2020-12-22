В Беларуси к концу недели похолодает

В первой половине недели погода в Беларуси находится во власти атмосферных фронтов, перемещающихся один за одним с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя, местами гололед. Температурный фон будет по-прежнему повышенным. Однако, в четверг и пятницу, 24 и 25 декабря, через территорию Беларуси будет смещаться циклон «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами. Он обусловит во многих районах страны осадки в виде мокрого снега, по югу страны — с дождем. В пятницу на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, по южной половине с дождем). На дорогах местами будет гололедица. Температура в течение суток составит от минус 3 до плюс 4 градусов. По информации синоптиков, в дальнейшем циклон продолжит смещение на Московскую область. В его тыловой части в Беларусь начнет поступать более холодный воздух северных широт, и температурный фон немного понизится.