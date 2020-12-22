Все больше жителей Мозыря объединяет новогодний благотворительный марафон «Наши дети». Сегодня главных волшебников – Деда Мороза и его внучку Снегурочку, — встречали малыши Злата и Костя. Их папа вырос сиротой, но сам создал крепкую и дружную семью. Старшей дочери уже пять, и, судя по всему, девочку ждет яркое творческое будущее. Пока братик, слегка стесняясь, показывает свой нарисованный подарок для дедушки Мороза, Злата очень энергично раскрывает секреты подготовки. Последние шары украсили новогоднюю елочку. И вот, с такой же кипящей через край энергией, Злата встретила гостей. Дед Мороз и Снегурочка, в свою очередь, для детей подготовили целую программу: тут и паззл нужно собрать, и хоровод традиционный поводить, и стихотворение рассказать.

На прощание Злата убедительно просит Дедушку поздравить еще и подружку Катю. По-детски искренне она верит в чудеса, и заряжает своим настроением всех присутствующих. Всего же Новогоднего волшебника ждут в 16-ти семьях, которые создали уже выросшие дети-сироты. Сама акция «Наши дети» продлится до 10 января. Ее главными адресатами станут воспитанники детских домов, социальных приютов, приемных семей. Также Дед Мороз и его помощники побывают в центрах реабилитации и больницах, где не только поздравят пациентов с Рождеством и Новым годом, но и помогут решить имеющиеся проблемы.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ