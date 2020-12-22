Акция ГАИ «Каждому пешеходу фликер в дорогу!»

За 11 месяцев текущего года на территории Гомельской области зарегистрировано 445 ДТП, в которых 67 человек погибли и 468 — получили травмы различной степени тяжести. Из общего числа дорожных происшествий на Гомельщине 147 случаев — это наезды на пешеходов, в которых 25 человек погибли и 131 – были травмированы. Несмотря на профилактическую работу, которую проводят сотрудники Госавтоинспекции, некоторые пешеходы не используют светоотражающие элементы в темное время суток, а на велосипедах, мопедах и гужевых повозках световые фары или фонари зачастую просто отсутствуют. ГАИ напоминает, использование светоотражающих элементов – это не просто требование ПДД, а жизненно важная мера безопасности.