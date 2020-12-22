Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии проконсультирует по вопросам профилактики COVID-19

Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует, что консультацию по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, можно получить по будним дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (0236) 25-19-26. По вопросам исследования на COVID-19 на платной основе обращаться в будние дни с 8.00 до 13.00 и с 13.30 до 16.00 по телефону 8 (033) 3973635.