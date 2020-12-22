Госавтоинспекция проводит в Гомельской области челлендж #УкрасьЕлкусПДД. Творческая акция продлится по 8 января 2021 года

Поучаствовать в познавательном марафоне челлендж #УкрасьЕлкусПДД гомельские госавтоинспекторы приглашают представителей всех учреждений образования региона. Для этого необходимо сделать своими руками для новогодней елки различные игрушки и украшения, которые напомнят о важности ПДД. Это могут быть знаки дорожного движения, светофоры, автомобили. Полет фантазии не ограничен. Наряженную тематическими игрушками елку следует сфотографировать. Снимок нужно прислать в Instagram @gai_gomel или на почтовый адрес [email protected] Работы будут опубликованы в Stories официального аккаунта. Ни одно из творений не останется без внимания, — заверяют организаторы. По словам сотрудников ГАИ, подобные мероприятия помогают детям с ранних лет запомнить правила дорожного движения, а взрослым — не забывать основные требования ПДД.