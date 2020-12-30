Участие в акции «Наши дети» уже стало доброй традицией для милиции Мозыря

Участие в акции «Наши дети» уже стало доброй традицией для мозырской милиции. Сегодня начальник отдела внутренних дел Мозырского райисполкома посетил детский дом и передал подарки тем, кто больше других нуждается в заботе и поддержке. Для милиционеров новогодняя акция – это возможность встретиться с ребятами, подарить им веру в чудо и праздник. А дети, в свою очередь, дарят взрослым лучшее от себя: демонстрируют музыкальные и танцевальные таланты, и, в буквальном смысле, зажигают атмосферу вокруг себя позитивом и энергией. Под новогодней елочкой воспитанники Мозырского детского дома нашли также подарки от районного отделения Белорусского Красного Креста.