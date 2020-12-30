Новогодняя сказка от студии циркового искусства «Арена»

На новогоднюю сказку в цирковую студию «Арена» съехались дети со всего Мозырского района. Только первое представление собрало около 150 ребят, примерно столько же придет и на следующее. На этот раз зрители особенные – это дети с инвалидностью. Всего в районе таких малышей 589. Каждому из них, даже тем, кто не смог приехать на представление, вручат сладкий подарок.

На входе малышей и родителей приветливо встречали главные персонажи новогодних праздников: Дед Мороз и Снегурочка. Двери гостям распахивали волонтеры красного креста. Они же предлагали каждому обработать руки и проводили термометрию. А на большом столе малышей уже ждали сладкие подарки. И всех без исключения – теплые слова и добрые пожелания. Арена на этот раз подготовила для зрителей продолжение прошлогодней истории – в сказку о Снежной Королеве, премьера которой состоялась в прошлом году, пришел Санта Клаус. Яркие костюмы, эффектные декорации и, самое главное, качественные и красивые цирковые номера. На сцену выходили акробаты, эквилибристы, жонглеры… Зрителей ждали сюрпризы и маленькие цирковые чудеса. Самое главное из которых – полет Санты на санях – малышам еще только предстояло увидеть.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ