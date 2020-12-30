Итоговая сессия районного Совета депутатов

На итоговую сессию районного Совета депутатов прибыли 27 народных избранников. Кроме того, участие в ней приняли глава района Елена Павлечко, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко и член Совета Республики Олег Слинько. Уже традиционно в конце декабря депутаты собираются, чтобы подвести итоги своей работы. Ключевых моментов деятельности депутатского корпуса в своем докладе коснулась председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина. Внимание народных избранников в 2020 было направлено на благоустройство и наведение порядка на земле, снос ветхого жилья, уделялось внимание вопросам жизнеобеспечения, энергосбережения, оказания помощи ветеранам. На сессии рассмотрели и вопрос районного бюджета на 2021 год. Изменения внесли в ряд ранее принятых решений. Были выдвинуты кандидаты на участие во Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в феврале следующего года. Норма представительства для каждого района высчитывается исходя из количества проживающих. В утвержденном депутатами списке – 16 человек, еще 3-е мозырян в резерве. Важное требование при выдвижении кандидатур для участия в Собрании – обеспечить представительность широких слоев населения.

Еще один вопрос, рассмотренный на итоговой сессии – присвоение званий «Почетный гражданин Мозырского района». За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в производственной сфере, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Мозырского района звание присвоили трем мозырянам. Это Алексей Баранов, директор «Мозырьтехсервис», Олег Слинько, руководитель «Совхоз-комбината «Заря» и Воскан Чобанян, меценат и директор общества с ограниченной ответственностью «Нелли».