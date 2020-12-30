Городская елка традиционно собрала в Городском Дворце культуры самых активных ребят со всего района

Главная городская елка уже традиционно проходит в Городском Дворце культуры. И традиционно на нее собираются самые активные, позитивные дети района: участники и победители конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, дети, которые демонстрируют успехи в учебе и спорте. Для них в канун Нового года здесь организовали настоящий праздник. Ростовые куклы, множество фотозон, выставка новогодних сувениров, мастер-классы, веселые конкурсы и игры. Праздник начинался с порога и окружал повсюду. И конечно, для ребят подготовили представление. В этом году юным зрителям продемонстрировали сказку «Новогодние приключения Снегурочки», которую подготовили своими силами дети и педагоги района. Новогоднее мероприятие проводится ежегодно в рамках акции «Наши Дети». Среди почетных гостей праздника первые лица районной администрации и депутатского корпуса. Первым делом гости отправились к доске пожеланий – Новогодней почте, где оставили свои заметки с искренними поздравлениями и теплыми пожеланиями в адрес больших и маленьких мозырян. В этом году на елку в Городской Дворец культуры пригласили 520 юных жителей района. Но праздник решено было провести в два этапа, что бы максимально обезопасить детей в сложный эпидемический период. Первыми на представлении побывали дети из сел и деревень Мозырщины. Следующими сказку увидят городские ребята. Представление как всегда организовали так, чтобы ребятам некогда было скучать. Герои сказки общались со зрителями, играли в игры и предлагали пошалить. В конце праздника детей ждали сладкие подарки – увесистая коробка сладостей от исполнительной власти и депутатов.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ