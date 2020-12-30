Поздравления с зимними праздниками от защитников правопорядка Калинковичей получили воспитанники местного социального приюта

Поздравления с главными зимними праздниками от защитников правопорядка Калинковичей получили воспитанники местного социального приюта. Отличительная особенность этого райотдела милиции – креативная составляющая. Каждый визит к своим подопечным они продумывают до мелочей, и стараются сделать его не похожим на предыдущие. В этот раз главному волшебнику пришлось призвать на помощь сразу пять помощниц в шикарных синих шубках. В одни сани все бы не поместились, поэтому к месту событий Дед Мороз со Снегурочкой прибыли на лимузине. Правда, двери в приют оказались заперты, ведь Новый год у детей пытался украсть неизвестный преступник. Но праздничная оперативная группа выход найдет из любой ситуации: старший по званию проник в здание с помощью подъемного крана. Окно ему открыли заждавшиеся дети, готовые рассказать о самых заветных и таких простых мечтах. Удачную операцию по спасению праздника завершили, распахнув двери для Снегурочек. А дальше – много веселья, танцев, музыки, смеха и долгожданные подарки. После праздничная оперативная группа отправилась на дальнейшее дежурство. А в приют приехали еще гости с подарками. Вот он, тот самый плюшевый мишка, о котором так мечтала маленькая Маша. Кому-то досталась машинка на пульте управления, кому-то – музыкальная колонка. Калинковичане смогли сделать настоящее маленькое чудо – исполнить мечту каждого подопечного соцприюта. И пусть Новый год принесет этим детям такие же счастливые эмоции!

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ