Три человека обратились за помощью в городскую больницу. Подробности ДТП на Кургане Славы

Три человека обратились за помощью в городскую больницу в результате дорожно-транспортного происшествия. Вчера днем на перекрестке недалеко от Кургана Славы столкнулись такси и автомобиль «Опель».

Правоохранители проводят проверку по факту аварии, которая случилась днем 15 декабря на выезде с улицы Ульяновской на Рыжкова. Перекресток, где произошел дорожный инцидент оборудован светофорами. Однако это не спасло от столкновения такси и легковой автомобиль. Сегодня в сети появилось видео с регистратора. Лицам с ослабленной нервной системой эти кадры рекомендуется не смотреть. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, примерно в 13:45 43-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», двигался по улице Рыжкова со стороны улицы Мира. Осуществляя путь в прямом направлении и опережая колонну транспортных средств по крайней левой полосе, с которой разрешен только поворот налево или разворот, нарушил требования дорожных знаков и разметки, в следствие чего совершил столкновение с автомобилем-такси «Рено Логан» под управлением 25-летнего водителя, который поворачивал налево со средней полосы, соблюдая все правила дорожного движения. В результате, оба водителя получили травмы и после оказания помощи были отпущены домой, а 17-летняя девочка-пассажир автомобиля «Рено» госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Мозырская городская больница».