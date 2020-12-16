Волонтерский отряд 14 школы признан лучшим на областном этапе республиканского конкурса «Волонтер года 2020». Жюри конкурса оценило активность ребят в соцсетях. И активность эта посвящена решению важной проблемы – проблемы бездомных животных.

Хочешь изменить мир, начни с себя. В этом уверены волонтеры из 14 школы. Отряд образовался в сентябре 2017. Возглавила его учитель биологии Светлана Кудравец. Тему своей деятельности выбрали быстро – помогать беззащитным, безмолвным, бездомным – братьям нашим меньшим. Символом волонтерского отряда стала спасенная Маруся, после появилась Масяня. Кошки живут у Светланы Кудравец. Маму поддерживает дочь Екатерина. Рассказывать о проблеме бездомных животных как можно большему количеству людей, помочь пристроить или просто накормить никому ненужного четвероногого. Волонтеры тесно сотрудничают с обществом защиты животных «Верные друзья». Ребята в школе организовывают акции по сбору средств, после передают их в пункт временного пребывания. Признаются, что поначалу идеализировали приют для бездомных животных, после посещения взгляды изменились – то, что делают мозырские активисты, потрясло. Тяжелый ежедневный труд, который постепенно приносит результат – сознание людей медленно, но верно меняется. Ведь решение проблемы не в убийстве неугодных животных, а в том, чтобы люди поняли – мы в ответе за тех, кого приручили. Командир волонтерского отряда Валерия Петрович. У Валерии аллергия на животных, тем не менее, девушка активно по мере своих сил помогает мозырским четвероногим. В рамках своей волонтерской деятельности ребята уже давно вышли за рамки своей школы. Все городские праздники – это возможность в очередной раз рассказать о проблеме бездомных животных, призвать к стерилизации питомцев, чтобы не было ненужного потомства, которое впоследствии окажется на улице. Неравнодушные девчонки и мальчишки называют себя волонтерами нового поколения, возможно, с таким поколением удастся решить проблему городских четвероногих беспризорных.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ