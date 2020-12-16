Общественные приемные. Предложения и инициативы мозырян выслушал депутат Мозырского районного Совета депутатов Александр Серков

Общественные приемные позволяют выявить вопросы, которые требуют корректировок на законодательном уровне. Накануне предложения и инициативы мозырян выслушал депутат Мозырского районного Совета депутатов Александр Серков.

Выслушать разные точки зрения, мнения и выявить проблемы, волнующие жителей Мозыря и района. В общественную приемную люди обращаются со многими вопросами – они могут быть из личной сферы или касаться общественной жизни. Но, чтобы найти решение, требуется внесение корректировок в законодательство.

К Александру Владимировичу в рамках работы общественной приемной обращались, в основном, в телефонном режиме: сказалась эпидемическая ситуация. Туризм и партийное строительство, дорожный налог и кадровая политика, работа и оплата медицинских услуг. Как говорится, сколько жителей, столько вопросов и мнений. Напомним, с графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на сайте райисполкома в соответствующем разделе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ