В Мозыре поставлен антирекорд по количеству гололедных травм. Прошедшие выходные стали, в прямом смысле, самыми скользкими в сезоне. А на неделе днем «минус» отступает, а к ночи улицы вновь превращаются в каток. О том, как уберечься при подобных условиях, рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Мозырской городской больницы Евгений Кузьменко.

Самые скользкие в сезоне выходные позади, но тема гололедных травм не потеряла своей актуальности. Для мозырян чемпионат по «нефигурному катанию» начался с антирекорда: за пятницу, когда город только превратился в каток, к травматологам обратилось 115 человек. Последняя, самая большая цифра статистики была зарегистрирована десять лет назад: 90 пострадавших за одни сутки.

Плюсовая температура днем и «минус» ночью – такая погода удерживается на этой неделе. А значит, риск поскользнуться и упасть вечером или ранним утром сохраняется. Врачи, конечно, рекомендуют всем, кто неуверенно себя чувствует «на льду», постараться на улицу не выходить. В потенциально-опасных местах – по ступенькам или на спусках, — проходить стоит медленно и аккуратно.

Вернуться домой целым и невредимым поможет и правильно подобранная обувь: например, каблуки точно можно спрятать в шкаф до весны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ