«Спасибо медикам!» говорит подрастающее поколение

Участниками марафона в поддержку врачей стали мозырские дети. Школьники и дошколята в эти дни снимают видеоролики, рисуют картины и дружно говорят «Спасибо медикам!».

Врачи и их помощники, лаборанты и санитарки, весь медицинский персонал. Настоящих героев нашего времени не устают благодарить взрослые и дети. К марафону добрых слов в поддержку медработников присоединились воспитанники детского сада №21. Слово «медицина» для подрастающего поколения в этом году приобрело особый оттенок: оно связано с гордостью за проделанную работу, самоотверженностью, трудом. Добрый марафон в поддержку медиков поддержали и в 16-й школе. Ее ученики тоже сняли тематический видеоролик, а еще – организовали большую выставку рисунков. На бумаге, карандашами и красками, есть и слова благодарности, и медики в роли светлых ангелов, спасающих мир. Участниками творческого проекта «Спасибо, медикам!» стали практически все детские сады и школы нашего города. К искренним поздравлениям юных мозырян, безусловно, присоединяются все горожане!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ