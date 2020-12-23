Нумизмат из Мозыря пострадал от интернет-мошенничества.

Гомельчанин на разных торговых интернет-площадках выставлял лоты по продаже монет российской империи. Желающие приобрести нашлись. 31 мая за 5 монет мозырянин перечислил 435 рублей на карточку одного из банков. Как стало известно позже, 37-летний житель областного центра к тому моменту обзавелся несколькими карточками разных финансовых учреждений, оформленными на других людей. За небольшое вознаграждение в деньгах или покупку спиртного лица асоциальной направленности соглашались открыть на себя карт-счёт с привязанной к нему карточкой. Помимо этого оформлял на этих же граждан сим-карты разных сотовых операторов. При личном обыске и на квартире мужчины изъяты многочисленные банковские карты, использованные сим-карты, коллекция монет.

Следователями дана правовая оценка его действиям, во всех случаях возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.