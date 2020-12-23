«Белпочта» начала досрочную выплату пенсий за 25 декабря.

Выплата пенсий и пособий за 25 декабря началась с 22 декабря в отделениях почтовой связи Минска. В Брестской, Витебской, Минской областей выплата начнется с 23 декабря, в ОПС Гомельской, Гродненской, Могилевской областей — 24 декабря. 25 декабря будут работать только дежурные отделения почты. О режиме работы можно узнать в контакт-центре «Белпочты» по номеру 154, а также по номерам +375-33-30-00-154 (МТС), +375-44-59-00-154 (А1).