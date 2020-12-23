23 декабря рано утром на улице Интернациональная произошло ДТП с участием машины скорой помощи

23 декабря в районе семи утра на улице Интернациональная водитель автомобиля «Фольксваген Шаран» при повороте налево не пропустил встречную машину скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками. Произошло столкновение. К счастью, люди не пострадали. Пациента, который был в скорой, увезла другая машина. Кстати, в этот же день госавтоинспекторы проводили профилактическое мероприятие «Уступи дорогу спецтранспорту». Сотрудники ГАИ призывали водителей быть внимательными на дороге и, в случае появления транспорта с включенными специальными сигналами, действовать исключительно в соответствии с требованиями ПДД, то есть предоставлять преимущество.