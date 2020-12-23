Интернет-провайдер нашего города «Морс» запустил акцию «Бро, выбирай добро!». Цель этого челенджа весьма благородная – дополнительно мотивировать мозырян делать хорошие поступки. А добро будет вознаграждено. По итогам лучшие проекты будут отмечены ценными подарками.

Это как раз-таки тот случай, когда за добрый поступок будет не только плюсик в карму, но и материальный приз. Морс, интернет- провайдер нашего города, решил прорекламировать то, чего нам так не хватает в уходящем непростом 2020 году. Название акции «Бро, выбирай добро!» говорит само за себя. Организаторы самого позитивного мозырского конкурса подчеркивают: мы живём единожды и наши отношения друг с другом складываются из повседневных поступков. «Морс» призывает совместными усилиями сделать город не просто территорией, а пространством, где нам будет удобно, комфортно, душевно, где, как бы идеалистично это не звучало, все улыбаются друг другу. О добрых поступках надо не молчать, а говорить и показывать, чтобы мотивировать других. Принять участие в акции от мозырского провайдера может любой желающий. Для этого нужно сделать что-то хорошее и доброе. Подать заявку в «Морс», а здесь обязательно помогут оформить видеопрезентацию. На данный момент челлендж поддержали 7 участников. Кто-то убрал тропу здоровья, кто-то помог приюту для бездомных животных, а кто-то в целом рассказал о своей волонтерской работе. По итогу челленджа вскоре будет проведен розыгрыш подарков от «Морс», главный приз – IPHONE! Организаторы обещают, этот конкурс станет началом доброго марафона. Планов и задумок много. Главная цель – сделать мир вокруг нас лучше.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ