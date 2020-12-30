С открытой душой и мешком подарков. Волонтеры-солевики навестили деток-инвалидов и молодых инвалидов

Представители Мозырского отделения «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» совместно с волонтерами в эти предновогодние дни навещают своих подопечных. На этот раз в гости к ребятам приходили новогодние персонажи и веселый Лосик от мозырских солевиков.

Оля и Катя – обычные доченьки необычной мамы, безгранично сильной и любящей женщины. Оле – 29, Кате – 26. Сложные диагнозы детей и нескончаемая вера, терпение и любовь Елены Адамовны. То, что простым деткам дается легко и непринужденно, для ее девчонок – настоящий подвиг. Стихи Деду Морозу учили долго, награда – сладкий подарок и счастливая улыбка мамы. Приход Деда Мороза и его команды в эту квартиру – выход из будней и настоящее чудо. В роли добрых волшебников выступили волонтеры сользавода. Для этих ребят подарить частичку тепла своей души – обычное дело. Летом сользаводской Дед Мороз превратится в веселого Буратино. Будет радовать особенных ребят на туристическом слете. Туда обязательно пригласят и Олю с Катей, как и многих других подопечных Мозырской организации «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»

Валентина Бичикова, председатель организации заверила, в эти предпраздничные дни без внимания не останется ни один подопечный. И пусть многие из них не смогут прочитать Деду Морозу стихи, но смогут улыбнуться ему, а еще Лосику, Снегурочке, или порадоваться их весёлому танцу. И каждый волонтёр или просто взрослый, желающий помочь, может увидеть и почувствовать, как важно радоваться каждому дню, даже когда ситуация кажется безвыходной.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ