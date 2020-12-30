Акция «Наши дети» в детской больнице

На мозырской карте благотворительного марафона «Наши дети» — новые адреса. Сегодня гости в лице председателя райисполкома Елены Павлечко и представителей общественной организации «Белая Русь» побывали в городской детской больнице. Учреждению здравоохранения передали важный подарок – сертификат на четыре тысячи рублей. Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы. А после – поздравления маленьких пациентов в палатах.

За позитивную атмосферу и волшебство отвечали сказочные герои. Дед Мороз и Снегурочка вручали детям сладкие подарки. Их приобрели при поддержке известного мецената Воскана Чобоняна. В целом, к акции «Наши дети» на Мозырщине присоединились сотни мозырян – чиновники, депутаты, милиционеры, военнослужащие, активисты общественных организаций, учителя, врачи… Люди разных профессий, разных увлечений, объединенные желанием творить добро.

Творческий завершающий аккорд – еще один подарок в виде гипсовой фигурки. «Коробку смелости» в больницу незадолго для праздников передали мозырские нефтепереработчики. Каждого зверька или звездочку маленькие пациенты смогут самостоятельно раскрасить. Детские улыбки, радость и смех. А ведь для таких простых эмоций все, что нужно – быть ближе обычного к тем, кто рядом с тобой. В современном мире, особенно на рождественских каникулах, примерить роль доброго волшебника может каждый.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ