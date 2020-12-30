Новогодний подарок для жителей сразу двух деревень Калинковичского района. В Горбовичах и Козловичах открыли станции обезжелезивания воды

Новогодний подарок сразу для жителей двух деревень Калинковичского района. В Горбовичах и Козловичах сегодня открыли станции обезжелезивания воды. В Козловичах услугой централизованного водоснабжения пользуются 260 человек. И до недавнего времени качество воды вызывало немало нареканий.

Невкусная, желтая, ржавая. По отношению к воде в Козловичах эти прилагательные ушли в прошлое. Теперь все показатели соответствуют нормам и стандартам. На торжественном открытии много речей, и о пользе чистой воды для здоровья, и о том, что жителям деревни повезло. Всего в районе было запланировано строительство пяти станций. План выполнили, на сэкономленные деньги построили еще две, как раз-таки в Козловичах и Горбовичах. Все работы выполняли хозспособом. Это и устройство электроснабжения, и отмостки, и ограждения, и благоустройство объекта. Глава района Сергей Гвоздь признался, к работе коммунальных служб замечаний нет

Станция обезжелезивания в Горбовичах обеспечит чистой водой жителей двух населенных пунктов непосредственно агрогородка Горбовичи и соседней деревни Турцевичи. А это ни много ни мало 434 человека. А к 2025 году каждый житель области будет обеспечен чистой водой. Здоровья нации без хорошей воды быть не может, уверен глава ЖКХ области. Поэтому на Гомельщине мобилизовали все силы, чтобы в ближайшие годы решить проблему с обеспечением глубинки чистой водой. Кстати, все станции строятся с запасом мощностей. На перспективу расширения деревень.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ