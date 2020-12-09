Мозыряне успешно выступили на областном конкурсе «Супермоделька-2020». Всего первое открытое соревнование среди юных представителей школ красоты и модельных агентств собрало 90 девчонок и мальчишек в возрасте от 5 до 15 лет. Конкурс проходил в Гомеле, был организован Главным управлением идеологический работы, культуры и по делам молодежи облисполкома и Центром моды и красоты «Хрустальная нимфа». Оценивать навыки искусства дефиле и фотопозирования участников конкурса были приглашены ведущие специалисты в сфере модельного бизнеса Беларуси. Финалисты готовили два конкурсных выхода, максимально раскрывающие профессиональные навыки юной модели, а также портфолио. Приятно отметить, что победу в номинации «Фотомоделька-2020» в своей возрастной категории одержала воспитанница мозырской –подиум-школы «Стрекоза» Валерия Блоцкая! Остальные участники из нашего города отмечены памятными дипломами.