Автошколе «АКС» — 20 лет. В честь своего юбилея коллектив сделал подарок детскому хирургическому отделению Мозырской городской больницы

2020-й можно смело назвать годом добрых дел для медицины. Предприятия, частные компании и просто неравнодушные люди оказывают самую разную помощь сотрудникам Мозырской городской больницы. Сегодня полезный и подарок — новую стиральную машинку, — детскому хирургическому отделению передал коллектив автошколы «АКС». Своими силами крепкие мужчины доставили современный функциональный агрегат в больницу и вручили персоналу отделения.

Подарок автошкола «АКС» приурочила к собственному юбилею – 20-летию со дня открытия. Такой вот необычный и очень интересный подход – дарить подарки другим на собственный день рождения. Причем сезон приятных сюрпризов автошкола только начала: юбилейные бонусы есть и для будущих учеников.

За 20 лет автошкола «АКС» выпустила более 9,5 тысяч водителей. Преподаватели и инструкторы стремятся научить будущих водителей не просто умению управлять автомобилем, а делать это осознанно и уверенно. Только так можно стать хорошим водителем.

В период пандемии обучение в автошколе проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Несмотря на все трудности нынешнего года, коллектив автошколы «АКС» с оптимизмом смотрит в будущее. Здесь готовы помогать и даже воплощать мечты. Если в канун нового года вы задумаетесь о водительских правах и личном авто – добро пожаловать в учебные классы «АКСа».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ