Два с половиной года в колонии общего режима проведет мозырянин, который украл из Свято-Михайловского собора урну с пожертвованиями, а после уснул

Два с половиной года в колонии общего режима проведет мозырянин, который украл из Свято-Михайловского собора урну с пожертвованиями, и… уснул. События этой печальной и, в чем-то комичной, истории произошли днем 29 сентября. В милицию поступило сообщение о грабеже на территории церкви. Сотрудники, прибывшие на место преступления, обнаружили на автостоянке напротив собора спящего мужчину. И ту самую похищенную урну, в которой было 267 рублей 84 копейки. Оказалось, что спящий – 39-летний местный житель, который неоднократно задерживался за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был ранее судим за грабеж. Из-за пьянок и долгов по коммуналке он когда-то потерял квартиру и просил милостыню у храма. Его собирались в ближайшее время отправить в ЛТП. Кстати, вернуть урну с пожертвованиями на место пытался случайный свидетель, но похититель свою «добычу» отбил в прямом смысле: взял у «коллеги», просившей подаяние, трость, и нанес ею несколько ударов законопослушному гражданину. Правда, насладиться успехом преступник так и не смог: уснул, устав от употребленного с утра дешевого вина. Теперь лечиться от алкоголизма ему придется в колонии общего режима. Там, по приговору суда Мозырского района, он проведет ближайшие два с половиной года.