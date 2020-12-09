Очередное задержание мозырян с крупной партией психотропов

5 декабря вблизи агрогородка Дудичи Калинковичского района сотрудники наркоконтроля УВД облисполкома с коллегами из Мозырского и Калинковичского РОВД остановили автомобиль «Пежо Партнер», в котором находились мужчина и женщина, жители Мозыря. При личном обыске в присутствии понятых у 30-летнего рабочего одного из крупных заводов была изъята пустая пачка из-под сигарет, в которой был пакетик с белым порошком. У женщины-пассажирки в кармане куртки также обнаружили пакет с аналогичным по составу содержимым. Изъятое оказалось особо опасными психотропными веществами, амфетамином и метамфетамином, общим весом около 20 граммов. Следователями дана правовая оценка действиям мозырян. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ. Стало известно, что 35-летняя задержанная работает заместителем начальника ЦБУ одного из банков в Мозыре. 8 декабря мужчина и женщина были арестованы.