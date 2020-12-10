Мобильные датчики контроля скорости будут работать на трассе М8 с 10 декабря по 3 января

Системы контроля скорости будут установлены на 334 км автодороги М8 Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. Они будут следить за соблюдением скоростного режима автотранспорта в двух направлениях. С 10 по 16 декабря датчики будут работать с 7 утра до 23 часов вечера. С 17 по 31 декабря — с 7 утра до 11 часов дня и с 12 до 17.00. В первые дни нового года, 1 и 2 января, мобильные системы будут работать в ночную смену: с 23 вечера до 2 часов ночи. 3 января — с 7 до 10 утра. Скоростные ограничения для всех видов транспорта на указанном участке дороги — 60 км/ч. Госавтоинспекция призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению правил дорожного движения.