МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео!

С 10 декабря 2020 года Министерство внутренних дел проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Его целью является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в следующих номинациях: «За мирную Беларусь!», «Путь к звездам», «История милиции в лицах», «Милиция – детям», «Дорожная безопасность», «Милиция Беларуси». Авторские работы с заявками принимаются до 25 января 2021 года по адресу [email protected] Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации). Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.