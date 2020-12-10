Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом

Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны через наземные границы в связи с пандемией коронавируса. Ограничение распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах. Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории. Выезд для тех, кто работает и учится за границей, будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев. Данные положения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования — с 20 декабря.